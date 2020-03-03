面對投資失利而遭股東批評，軟銀集團執行長孫正義周一在美國投資者會議裡積極展現魅力，他強調未來將會更謹慎，聽取外界建議。

孫正義正面臨對沖基金Elliott Management的壓力，後者批評孫正義混亂的投資風格。根據消息人士透露，孫正義在曼哈頓的會議向投資者說：「我保證將會更加謹慎，並且聽取建言。我的看法不會改變，但行為會謹慎小心一些。」

他強調，與軟銀資產價值相比，目前股價已經大打折扣，是投資人買進的好時機。

(工商 )