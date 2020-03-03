軟銀執行長孫正義向投資人保證：我會更加謹慎 14:122020/03/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對投資失利而遭股東批評，軟銀集團執行長孫正義周一在美國投資者會議裡積極展現魅力，他強調未來將會更謹慎，聽取外界建議。 孫正義正面臨對沖基金Elliott Management的壓力，後者批評孫正義混亂的投資風格。根據消息人士透露，孫正義在曼哈頓的會議向投資者說：「我保證將會更加謹慎，並且聽取建言。我的看法不會改變，但行為會謹慎小心一些。」 他強調，與軟銀資產價值相比，目前股價已經大打折扣，是投資人買進的好時機。 (工商 ) #孫正義 #謹慎 #軟銀 #執行長 #批評 也許您會感興趣 推薦閱讀 職場達人－芽芽兒童教育中心執行長、法樂思芳療學院校長 曾俐敏倚香傳愛 變身芳療達人 04:102020/02/29 產業特刊 漏水論指桑罵槐 陸作家挨批 04:092020/03/01 焦點新聞 耐吉新執行長唐納修 聆聽顧客心聲 強調僕人式領導 04:092020/03/01 全球財經 股市黃曆－謹慎投資 急跌後營造財利 04:092020/03/01 產業特刊 星座理財(3月2日～3月6日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 款項收受 審慎為宜 04:092020/03/01 投資理財 智崴集團執行長 歐陽志宏擬定雙十計劃 讓營收成長十倍 04:102020/03/02 企業經營 空中飛人 靠健身維持體能 04:102020/03/02 企業經營 艾略特增持推特 意圖逼迫執行長下台 23:102020/03/02 財經 艾略特增持推特 施壓逼迫執行長下台 04:102020/03/03 全球財經 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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