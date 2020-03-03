鴻海集團在大陸富土康旗下富聯全資子公司深圳市裕展精密，積極徵求人員提高復工產能，徵求員工再祭出高額獎金，最晚在3月31日前入職，推薦人、被推薦人、已離職再返崗、一般報名者，都可以獲得人民幣3,600元（約新台幣15,400）至6,750元（約新台幣29,000元）的推薦獎金。

根據裕展精密3月2日提出最新的招募激勵政策，現職內部員工推薦人，只要被推薦人任職超過90天，推薦人最高可以獲得人民幣3,600元、被推薦人可以獲得6,750元獎金。

裕展精密舉例，新進員工在2月15日入職，經過隔離14天，也就是在3月9日結束隔離，加上行政的門禁權限申請時間2天，正式到崗的時間為3月11日，獎金的起算日也是由2月25日入職當天起算。

特別提出的是新進員工在職60天內所有的請假及調休超過40個小時，就會喪失在職滿60天的獎金4250元。在職60天至90天內，所有的假別及調休超過24個小時，一樣會喪失在職滿90天的獎金2500元。

裕展精密是負責行動通訊設備、基站、核心網設備等網通產品，還有智能家居及電子產品塑料、模具及電子零組件等產品生產製造及銷售，也是統稱數位產品事業群（iDPBG）。

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(中時電子報)