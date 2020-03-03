受新冠肺炎影響，全台許多大小藝文演出接連停演或延期，導致眾多藝文工作者近期失去表演機會，衝擊生計；紙風車推出線上劇場計畫，號召劇場人員拍影片兼賺獎金，台南市長黃偉哲率先支持，台南市籍表演藝術工作者投稿該計畫獲錄取，將由市府支持「生存獎勵金」，以行動支持本市表演藝術工作者。

台南市先前也已指示文化局針對文化部藝文產業短期紓困及中長期振興方案進行對接，針對所轄藝文業務擬定因應方案。台南市文化局公布因應疫情８大方案包括：

一、節目演出補助：因應疫情，提供藝文團隊演出票房補助。

二、取消演出補助：因應疫情取消演出，給予藝文團隊製作費補助，項目包括人員薪資、展演映活動取消、延期或退票之製作成本，以減輕營運負擔。

三、場地因應協助：配合疫情期間免費提供演出及排練場地，如有延期需求，則視場地檔期狀況給予必要性協助。

四、藝文空間補助：針對私人經營藝文空間，提供營運補助。

五、票房提升計畫：協助宣傳及鼓勵民眾善加利用中央所發行藝文振興券，並設計預購票券等加碼優惠方案。

六、演出推廣計畫：制定藝文產業活絡方案，鼓勵各機關或單位申請計畫，邀請表演藝術團體參與各項活動演出。

七、藝文團隊培育輔導計畫：受理補助計畫包括推動人才培育、制作排練、技術提升等補助方案，有助在地團隊提升自我藝文能量、厚植在地文化藝術產業發展。

八、表演空間品質管理：除因應疫情升級必要防疫措施，讓民眾安心至劇場看戲，另於疫情期間，各藝文場館演出空間將彈性間隔安排觀眾席座位，避免製造利於群聚空間。

黃偉哲表示，立法院通過特別預算後，將盡速協助台南市藝文團隊提出申請；另也將積極向文化部申請提早撥款作業。文化局指出，相關因應做法將視疫情發展情況隨時進行調整，並將持續與相關業者及表演團隊保持密切聯繫，確保台南市藝文產業安然度過防疫低盪期。

(中時 )