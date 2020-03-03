防疫升級，醫院加強門禁管制，桃園聯新醫院表示，3日起調整探病時間與規定，一般病房訪客時段調整為上午11點至12點及下午5點30分至6點30分，且每位住院病人每個時段僅限2名訪客，院方提醒民眾除一般病房及慢性呼吸照護病房訪客時段為1小時，其餘病房均為半小時。

桃園聯新醫院表示，因應防疫升級，調整病房訪客時間，一般病房及慢性呼吸照護病房，開放探視時間調整為上午11點至12點、下午5點30分至6點30分。綜合加護中心ICU、新生兒加護中心／新生兒中重度病房為下午5點30分至6點；亞急性呼吸照護病房為下午5點至5點30分；嬰兒室為上午10點30分至11點、以及晚上8：00至8點30分。

院方強調，除了訪客時間調整外，每位住院病人的陪病者（家屬、看護、照服員等）僅限1位，會客時段每次限訪客2位，並須配合護理師查詢旅遊史及接觸史TOCC，以策安全。

院方特別提醒民眾，如是慢性處方箋領藥，可以透過官網或手機APP預約，再至特別設置的「慢箋預約領藥領藥窗口」領取，不必進入醫院；院方強調，民眾如需進出醫院，應全程配戴口罩與體溫測量。

(中時 )