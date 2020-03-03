台灣鳳梨、萵苣成功開拓外銷市場！蔡英文總統今天表示，雖然國內正在防疫，但是我們的農產品外銷工作依然沒有停止。最近，終於突破檢疫障礙，把鳳梨丶萵苣丶柑橘外銷到各地。證明不把雞蛋都放在同一個籃子裡的方向正確。

蔡英文今天在臉書以「大突破！台灣鳳梨、萵苣成功再開拓外銷市場！」發文表示，前陣子，我們才把台灣的芭樂賣到美國，「我再跟大家報告幾個好消息，雖然國內正在防疫，但是我們的農產品外銷工作依然沒有停止」。

她說，最近，我們終於突破了檢疫的障礙，要把鳳梨賣到澳洲，也突破長途運輸的限制，把萵苣賣到了沙烏地阿拉伯，還有柑橘持續外銷到了香港、新加坡、馬來西亞及加拿大等地。

這些成果，她都要感謝農委會以及地方政府團隊的努力，「證明我們過去四年，加強農產品外銷，開拓全世界市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡的方向正確」。她也要特別感謝台灣的農民，也要請大家多多支持台灣的農產品，用行動來回報農民的辛苦。

蔡英文強調，未來，我們會繼續加強生產管理、安全用藥，也會更努力行銷台灣的蔬果，讓全世界都享受到台灣農產品的優質風味。文末還標示「多吃蔬果增加抵抗力」。

(中時 )