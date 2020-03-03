台中市1名呂姓婦人日前傍晚帶著1歲半的幼童欲開車外出，呂婦將幼童置於後座安全座椅後，返回駕駛座過程中，不小心將車門反鎖，又將遙控器鑰匙放在車內，導致車門無法開啟，束手無策下，只好報警請求協助，警消到場後，將車窗敲破，順利開門將幼童救出，順利化解一場虛驚。

台中市警察局第三分局健康派出所2月27日17時許接獲報案指稱有小孩遭反鎖車內，警方趕赴現場，呂婦向警察表示，她帶著1歲半的幼童準備開車外出，但開啟車門後，先將隨身物品放置車內，並把幼童安置於後座安全座椅上後，卻在過程中誤觸車門上鎖感應區，關上車門欲走回駕駛座，才發現幼童被反鎖於車內。因遙控器鑰匙留在車內，才1歲半的孩子無法自行開門，受困車內。

由於車輛尚未發動，車內空氣不流通，幼童也因悶熱漸漸冒汗啼哭，幸好警消人員即時到場救援，謹慎評估後，由消防員使用工具敲破距離幼童最遠的駕駛座車窗玻璃，將車門開啟，順利將幼童救出。所幸孩童未受到太大的驚嚇及傷害，身體狀況良好，順利化解一場危機，家屬對於警消人員積極協助救援萬分感謝。

警方也呼籲駕駛人，平時應熟稔車輛相關設備，若暫時將小孩留置時，應將車窗玻璃打開，切勿將孩童獨留於車內，以免孩童因車門反鎖受困於車內。

(中時 )