2020國際自由車環台賽第4站將於4日在屏東縣政府前登場，屆時來自全球的17支隊伍將同場較勁，一路往南至車城折返、最終回到大鵬灣環彎道路繞行3圈抵達終點濱灣公園，全長180.6公里，而鵬管處也將於當日早上9點30分至下午2點全線封閉環灣道路，僅鵬灣跨海大橋南平端至嘉新路口採外側車道單側雙向通車，請民眾多加配合並提前改道通行。

大鵬灣國家風景區管理處處長陳煜川表示，該賽事預計可吸引近千名觀賽民眾前來共襄盛舉，因此為有效防範新冠肺炎疫情，主辦單位（中華民國自由車協會）將於賽事入口處實施體溫測量、手部酒精消毒等措施，確實做好防疫工作。

此外，活動方為讓無法參加此賽事的自行車好手、也能體驗世界級環灣賽道騎乘快感，享受比賽刺激氛圍，將在選手抵達環灣道路的正規賽前，辦理「繞圈模擬體驗賽」，歡迎遊客至東港大鵬灣環灣道路沿線為選手加油打氣，體驗賽事活動帶來的快感氣氛，也可順遊大鵬灣風光、享用美食海鮮、體驗搭船遊湖等。

(中時 )