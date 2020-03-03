美律(2439)法說會過後，多家外資紛紛對其出具最新研究報告，在新型冠狀病毒衝擊下，美律第一季營運堪憂，兩家美系外資、一家歐系外資紛紛對其調降目標價，最低為115元，其中歐系外資更直言，美律首季不排除會出現單季虧損。

美系外資指出，美律法說會中釋出，由於新型冠狀病毒的影響，第一季營收將相對保守，且由於疫情關係，無法提供明確數據，目前所有TWS(無線藍芽耳機)項目仍在進行中，但美律不排除疫情帶來的任何進一步影響，至於配息率下滑，是因為生產基地的搬遷會帶來的運營支出上升，故將其目標價由140元調降到138元，維持中立評等。

至於美律和立訊合作將於越南設廠，外資表示，對此決議給予正面看待，未來越南將成為美律東南亞第二生產基地，可以藉此避免地緣政治風險，在立訊的大力支持下，相信美律可以將更多的精力放在高增值產品設計和客戶服務上，並可以利用立訊的成功經驗在下半年適時增加越南的產量。

另一家美系外資則表示，未來1~2個季度，受到新型冠狀病毒的影響，導致終端市場消費疲軟，美律營運將受到衝擊，故將其目標價由130元調降到115元、給予減碼評等。

歐系外資指出，新型冠狀病毒將大幅削弱美律第一季利潤表現，由於疫情的爆發，美律也警告第一季度存在利潤風險，受到勞動力供應限制、物流瓶頸、消費者需求疲軟以及成本剛性的影響，美律看到新項目的不確定性增加，目前耳機產品的上工率約65%，其餘業務的上工率則約60~90%，總體而言，外資直言，美律預計第一季度運營恐吃下虧損，將美律目標價由170元調降到160元，維持中立評等。

從長遠來看，歐系外資說，美律保持對TWS(無線藍芽耳機)增長的樂觀態度，目前手中約6個TWS項目，但全部來自音頻客戶，而非智慧型手機品牌，它的目標是在2020年達到智慧型手機揚聲器40％的市場份額後，擴大到平板電腦/可穿戴設備市場，故其也積極透過泰國、越南設廠來減輕大陸的生產風險，與立訊最新合作在越南得新廠，美律持股51%，該生產基地預計將於2020年7月開始量產，主要是為客戶減輕中美貿易戰風險，泰國工廠將從新的耳機項目開始，但將來可能會增加TWS。

(時報資訊)