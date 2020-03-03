國內新增1名確診患者，為國內第42名案例，是案34的同病房不同病室的陪病家屬(50多歲女性)，首例院內感染案持續擴大。

不過疫情也有好消息，目前診者中已有12人出院，其餘個案病況穩定。

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(中時電子報)