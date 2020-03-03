大政治大爆掛-無色覺醒》 復陽、院內感染、無症狀傳人 科學有極限如何自保？ 14:162020/03/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新增1名確診患者，為國內第42名案例，是案34的同病房不同病室的陪病家屬(50多歲女性)，首例院內感染案持續擴大。 不過疫情也有好消息，目前診者中已有12人出院，其餘個案病況穩定。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #院內感染 #國內 #大政治大爆掛 #無色覺醒 #無症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 案34住院2周才確診 醫師憂恐掀院內感染 19:462020/02/28 生活 爆院內感染 陳時中呼籲：沒必要不要探病 14:392020/02/29 生活 院內感染不公布醫院 網友震驚：扯！ 15:142020/02/29 政治 防院內感染 台中市大型醫院祭探病限制 20:332020/02/29 生活 3護1清潔工中鏢 台首爆院內感染 01:102020/03/01 生活新聞 院內感染 表示超級傳播者來了 01:102020/03/01 生活新聞 手部清潔 被視為院內感染破口 01:102020/03/01 生活新聞 造成院內感染的元凶 04:102020/03/01 時論廣場 新冠肺炎出現「院內感染」 陳時中：沒事不要去醫院！ 10:022020/03/01 生活 台灣爆院內感染 專家憂SARS洗衣工連環死重演 09:362020/03/01 生活 政治熱門新聞 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 陳文茜病況曝光！胃絞痛血尿 兩度打急救針接近死亡 - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 這名單壓垮滯湖北台胞 集資擬告蔡英文違憲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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