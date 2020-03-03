日前台南市一家私立托嬰中心傳出照顧幼童不當行為，南市府調查後裁罰24萬元並勒令停業1年，4名工作人員也依情節不同，分別開罰6萬到12萬元不等，市長黃偉哲3日在市政會議上表示，處理兒虐事件事前預防、事後嚇阻都要明快處理，主責的社會局不能推託，必要時將列入相關人員年終考核依據

黃偉哲指出，保護兒童安全，相關事件必須明快處理，官員不要憂讒畏譏，只要是好的做法就大膽提出來；對於兒虐事件，除了事前預防、事後嚇阻，社會大眾也相當關注事件處理速度，他要求社會局務必提高警覺，即便是匿名檢舉，也要嚴肅處理，唯有公開與明快，才能展現政府落實政策的決心。

黃偉哲對此做出指示，相關權責單位的社會局不能推託，必須負起責任，把握時效性解決問題，若有必要，相關事件處理方式及過程都會列入人員的年終考核依據。

南市府社會局長陳榮枝表示，除了定期、不定期稽查托育機構外，局處也增列標準作業流程，對事證明確的不當照顧案件，立即依「兒童及少年褔利與權益保障法」開罰、停辦或廢止設立許可，調查時間將從30天縮短為4天。

陳榮枝說，一般保護案件通報後立即展開調查，依程序舉行裁罰會議，必要時也會舉行臨時會議，務求在最短時間內完成案件處理，以最快速度確保兒少權益。

(中時 )