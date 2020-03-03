桃園市議員王浩宇因屢次批評高雄市長韓國瑜，向來以「韓黑」著稱，更遭諷「全國不分區議員」，王浩宇近日則多次批評台北市長柯文哲。王浩宇稍早指出，台北市議員在節目上幾乎天天都有針對高雄跟其他外縣市的發言，就沒人說他們管很大？他說發表對於公眾事務的關注，到底錯在哪裡？網友則冷回「做好桃園市議員的工作很難？」、「就學你的呀！雙標、針對特定人檢討」。

台北市長柯文哲日前疑似感染諾羅病毒，臨時取消行程。他昨天在臉書表示，「讓大家擔心了，也幸好是假日生病，不影響上班，今天我們繼續認真工作」。對此，王浩宇昨表示，糞口傳染的諾羅病毒，傳染率極高。在軍隊、醫院、學校、公司，只要使用同一個廁所，常常是一人得病，整個公司都發燒、腹瀉、上吐下瀉，「因此，最好的方式就是隔離或在家休息」。他批柯文哲身為醫師，都已經自己診斷罹患諾羅病毒，也深知諾羅病毒的高危險性，卻為了個人的堅持、不顧他人的風險堅持上班，讓北市府的同仁面臨群聚感染的風險，「在防疫至上的當下，實在不是好的示範」。

王浩宇稍早又發文指出，大家總說桃園市議員管什麼台北？他認為，台北市議員包含游淑慧、徐巧芯、王世堅等等，在節目上幾乎天天都有針對高雄跟其他外縣市的發言，潘懷宗也整天談醫藥代言，就沒人說他們管很大？

他說他的服務處每天都在營運，努力服務超級多中壢人，並不是沒有做好他的工作，「發表對於公眾事務的關注，到底錯在哪裡？」他無奈表示，還是台北市議員就可以，桃園市議員不可以？台北市長可以嘴別人，別人不可以嘴回去？

對此，有名網友冷回「做好桃園市議員的工作很難？台北的工作比較香？」王浩宇則不甘示弱回應「沒做好會當選？」其他網友則紛紛表示「因為你總是打痛點，他們很不爽」、「不就台北人看不起桃園人的觀點」、「當你花了所有力氣去監督不是桃園市的事情時，你到底有啥臉面去質疑別人用零碎時間嘴一下其他縣市的事情？」、「就學你的呀！雙標、針對特定人檢討」。

(中時電子報)