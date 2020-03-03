科思創將透過科思創創投基金（Covestro Venture Capital，簡稱：COVeC）結合本身組織的目標以及新創企業在融資階段、專業知識和網路方面等需求，以確保永續創新的長期性發展。科思創創投基金預計投資五個不同領域的新創公司，第一階段投資已完成。

科思創營運長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，我們致力於發展以永續作為根基的創新，並藉由與年輕企業的合作，導入它們的先進技術及解決方案，將能使科思創邁出決定性的一步。而我們也能透過業務合作，開拓新的服務領域，提供更創新的解決方案，為客戶帶來競爭優勢。

科思創近期的投資，即為與法國新創技術公司Crime Science Technology （C.S.T）的合作。透過此項投資專案，科思創獨家獲得可適用於聚碳酸酯和聚氨酯材料的光學變色薄膜（O.V.M）技術，並強化其應用於身分證件的特殊薄膜業務。此外，該項由C.S.T開發的創新技術更可達成新的安全辨識特徵功能，提升防偽的可能性。

科思創的研發流程始終以聯合國的永續發展目標為根基，因此這些目標在選擇投資新創企業的過程中即扮演著重要的角色。為此，COVeC則清楚定義包含生物基原材料與生物技術、增材製造（如：3D列印）、循環經濟、數位技術、現有核心業務的新市場和新技術，等五項重點投資領域。

在選擇新創企業時，科思創主要關注處於A輪與B輪融資階段的企業。科思創戰略與業務組合發展負責人Dietrich Firnhaber表示，我們的投資重點十分明確，即在於幫助新創企業於成長階段擴大規模，而不是投資全新的企業。不過，我們亦不排除在初期階段與新創企業展開各項合作。為此，我們採取行之有效的開放式創新的做法。科思創計畫於單項專案的初期融資階段中投資高達500萬歐元的創投基金，並審視各項專案的情況決定是否參與後續融資。而融資項目必須獲得董事會批准。目前，科思創尚無計畫為創投活動設立獨立基金。

科思創已於去年注入其創投基金並在德國新創公司Hydrogenious LOHC Technologies GmbH的B輪融資中購買了股份。科思創預計與這家年輕的企業攜手合作，積極推動國際氫能基礎設施建設，促進替代能源的發展。

(工商 )