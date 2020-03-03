行政院長蘇貞昌今日赴立法院報告新冠肺炎特別預算案，他指出，行政院將會以「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」4大原則來編列特別預算，歲出共編列600億元，財源規劃為「移用以前年度歲計賸餘」及「債務之舉借」各300 億元， 期程自今年1月15日至明年6月30日止。

防治經費共196億元，辦理應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、發給防疫補償金、徵購防疫物資與檢驗設備、補貼各級學校及運輸業者等防疫物資等。

另外，紓困振興經費共404億元，將提供受衝擊產業，例如：內需型產業（餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場）、製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文展演，以及原住民族與客庄產業等。

紓困振興辦理措施包括：受疫情影響企業之貸款融資保證、利息補貼、創新研發與人才培育補助、運輸業稅費補助、旅宿業的營運補貼、協助農漁畜產品拓銷、內需型產業與藝文產業的消費優惠等。

(工商 )