受惠美股在周一大反彈，道瓊單日狂飆近1300漲點，且全球主要央行，包括美國Fed（聯準會）、日本、英國、歐洲與大陸等地央行，皆傾向行金融寬鬆政策刺激景氣，使國際熱錢再淹腳目，在各主要股市大玩金錢遊戲與反市場心理操作。

不過，受制新冠肺炎疫情變數待觀察，熱錢操作傾向，仍暫以短線帽客視之。簡單的說，即散戶若要避免多、空兩面被巴，短期還是以靜制動，待底部區浮現再蓄勢而動不遲。

台股今在美股強彈，與政策面、公營法人操作不偏空下，呈現開高趨堅格局，由蘋概三劍客台積電、鴻海與股王大立光領軍電子股跌深反彈，金融與傳產等集團股如國泰金、富邦金、中信金、兆豐金、台塑、台塑化等則扮演穩盤角色。

只是即便在多頭大肆反攻之際，包括台化、亞泥、華航、友達等權值股仍表現疲軟，震盪走低；而被動元件雙龍頭國巨、華新科，也開高殺低，呈現反市場心理操作架構，加上防疫概念股包括恆大、康那香、高端疫苗及宅經濟鈊象等股多拉回，影響短多持股信心，係大盤一度大漲逾200點，並收復5日線，但迄終場漲勢明顯收歛，5日線也得而復失主因。

集中交易市場加權股價指數收盤雖仍大漲157.26點，報11327.72點，漲幅1.41%，成交1616.25億元，但技術面上檔源自5日線、月線、季線與半年線的套牢反壓，仍相對沈重，不宜輕忽。

另方面，全球新冠疫情向上攀升偏嚴重等級者，如義大利、德國等股市周一仍下挫，而日股受制疫情患者居高不下，也同樣表現疲軟，顯示短期疫情發展仍牽動投資人持股信心，值持續關注。

(工商 )