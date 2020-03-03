資誠（PwC）聯合會計師事務所於3日全球同步公布兩年一度的《2020全球經濟犯罪調查報告》。過去兩年來，47％的全球企業都曾遭受經濟犯罪事件，比例為近20年的第二高，僅次於2018年的49％。

資誠（PwC）聯合會計師事務所會計師劉國佑表示，經濟犯罪是一場永無止境的戰鬥，關鍵在於找出問題的根源，以預防和應對未來的經濟犯罪事件。無論是透過科技、新流程、技能培訓等，企業都可以從整體上強化打擊經濟犯罪的力道，這最終也對消費者有利。

(工商 )