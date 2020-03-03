47％企業 遭受經濟犯罪 14:222020/03/03 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資誠（PwC）聯合會計師事務所於3日全球同步公布兩年一度的《2020全球經濟犯罪調查報告》。過去兩年來，47％的全球企業都曾遭受經濟犯罪事件，比例為近20年的第二高，僅次於2018年的49％。 資誠（PwC）聯合會計師事務所會計師劉國佑表示，經濟犯罪是一場永無止境的戰鬥，關鍵在於找出問題的根源，以預防和應對未來的經濟犯罪事件。無論是透過科技、新流程、技能培訓等，企業都可以從整體上強化打擊經濟犯罪的力道，這最終也對消費者有利。 (工商 ) #經濟犯罪 #資誠 #PwC #聯合 #會計師事務所 也許您會感興趣 推薦閱讀 審計師解禁前不回陸 四大：皆採遠距辦公 04:092020/02/28 金融．稅務 疫情嚴峻 美韓聯合軍演延期 01:122020/02/28 國際大事 陸世衛聯合研究：新冠為動物源性病毒 空氣傳播非主要途徑 16:482020/02/29 生活 2地檢成立聯合防疫小組 籲民眾切勿觸法 17:282020/02/29 社會 大甲殯儀館火化場舊館老舊 議員聯合爭250萬改善 14:522020/03/02 生活 旗山森林火警 海豚與黑鷹聯合搶救 09:292020/03/03 社會 47％全球企業曾遭受經濟犯罪 創20年來次高 12:472020/03/03 財經 財經熱門新聞 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 連虧13年！bossini放棄台灣業務 7月底關51家分店 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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