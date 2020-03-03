鄧紫棋新歌〈很久以後〉，歌曲來自她過去一段深刻戀情的體悟，「我曾經有一段很深刻的愛情，在我必須要去終結，不是我必須去終結它，是人家必須要跟我終結的時候，我就是一付我非常體諒你、我知道、我懂。所以這首歌對我來說，寫下來是對我的一個治癒。」

鄧紫棋在菁桐小鎮拍攝〈很久以後〉MV，足跡來到復古小巧的望古車站。（圖／索尼提供）

獅子座的鄧紫棋說：「不開心的時候，我不會在鏡頭前和在不熟悉的人面前表露。」所以面對感情上的傷口，她更是會以這樣的個性去處理，因為體悟過這個過程有多痛，「希望大家如果在很愛的人面前，不敢去面對那一分脆弱的話，至少還是要找幾個朋友聊一聊，不然的話真的太慘了。」

而〈很久以後〉同時也是電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的主題曲，MV則由電影導演簡學彬執導，安排鄧紫棋在彷彿時光停滯的菁桐小鎮拍攝，鄧紫棋的足跡走過復古小巧的望古車站、穿越小溪的石橋，以及台灣罕見的大型日式「書院造」古蹟，在充滿故事的場影取景，導演特別安排了一隻漂亮的貓咪到拍攝現場和鄧紫棋對戲，只是鄧紫棋從小就有一點怕動物，但因為這隻貓咪格外乖巧，放到她身上就動也不動任她摸，互動溫馨、自然，讓她能安心地完成拍攝。

新歌〈很久以後〉同時是電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的主題曲。（圖／索尼提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)