52歲王中平日前在小禎主持的年代MUCH《聽媽媽的話》擔任嘉賓，兒子韓靖擔任一日助理主持。韓靖爆料爸爸大男人的一面：「其實我爸平常我們怎麼樣他都Ok，但他如果真的很在意什麼點，他只要一生氣，我們都不敢講話，我就先趕快出門再說。」就怕被掃到颱風尾。

王中平兒子韓靖擔任《聽媽媽的話》一日助理主持人。（圖／年代MUCH提供）

講到大男人的一面，王中平自認對老婆是保護而非管控，所以當老婆余皓然穿白色短裙時，會請她去光線下試看有無透光才能放心，同時加碼道德勸說，「妳現在是媽媽了，要注意一下。」立即引起現場「聽媽團」公憤，異口同聲說：「媽媽怎麼了？」讓王中平語塞。兒子韓靖則跳出來挺爸爸，表示他也不希望自己的女友被其他男人眼睛吃豆腐。

王中平自曝婚後經濟掌權易主，起因是剛結婚時家中有些債務問題，為了讓老婆安心，便把每次賺回來的錢都交給余皓然，「等到還完債，就再也要不回來了。」王中平更透露，現在只要一回家沒把錢交給老婆，余皓然就會擺臉色，「做什麼家務都開始大聲」，隔天就直接向他拿錢。

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(中時電子報)