新冠肺炎疫情讓原本已緊繃的兩岸關係雪上加霜，綠委醞釀提案，大幅調高類似藝人黃安「在大陸吹噓、指責台灣，有病卻爽用台灣健保」個案的健保費，獲得許多民意認同，也讓藍營再度陷入進退兩難困局。資深藍委坦言，總統敗選後，只要碰觸兩岸議題就被網軍打到滿臉豆花，儘管明知修法恐怕打錯人，但既然「風向如此」，也建議黨中央靜觀其變「先放手讓綠營做」。

民進黨立委長年痛批，健保制度存在漏洞，既然健保署有意在2022年調漲健保費反映財務問題，因此主張先彌補現有不公現象。綠委說，現形健保將保險對象分為6大類，被前5項排除的族群都分到第6類，適用最低健保費率，但像黃安這樣吹噓自己年收入千萬元者，繳交的健保費竟然是以最低費率749元計算，沒道理。因此，計畫增列第七類，特別針對1年內未在台灣住滿183天、也沒有收入證明的族群。若三讀通過後，每年居住不到6個月的「台灣人」，健保改為全額收費，原本每月健保費卻只需繳交749元，修法後將提高到1.2萬元。

相對綠委理直氣壯的喊修法，藍營方面卻靜悄悄，不論是黨中央或立院黨團都暫保持緘默，只有個別民代發言表示反對。

北市議員徐巧芯在政論節目中表示，按綠委修法方向，率先受影響的可能是排隊規劃國籍的陸配、陸配未成年子女，甚至來台就讀陸生，這些人未必不愛台，年紀也還沒老到是動用健保大戶，如今繳費負擔更重，其實很不公平。還有藍委質疑，修法是否打得到黃安還很難說，但卻加重兩岸心結，撇開「愛不愛台灣」誰說了算不談，萬一波及愛台灣的國人，對台灣真好嗎？

雖然藍營對此事質疑頗多，但想公開說話的人卻不多。藍委分析，先前藍營推動協助滯留武漢台

商台胞返台包機，替被陸配未成年子女人道返國請命，最後都無法獲多數民意支持，甚至有藍營支持者打到藍委辦公室痛罵，讓藍委意興闌珊。因此，對於放手綠委修法，是否會損及無辜國民權益，例如得替陸配負擔健保費的本國眷屬是否將支出大增，也暫時還沒答案。

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(中時電子報)