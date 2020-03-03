涉強盜、性侵案的計程車之狼歐力源判無期徒刑獲假釋，但2日破壞電子腳鐐，還從花蓮逃到台北犯下搶劫檳榔攤；高雄警方接獲花蓮、台北警方通報，疑似他所駕的車子現蹤高雄，警方用車輛辨識系統發現該車在橋頭、岡山亂竄，甚至還到屏東，但又折返北上，警方呼籲如發現這輛車，立即與警方聯繫。

歐男所駕深綠色福特轎車今天上午10時5分，曾出現在高市橋頭區經武路與成功南路口，往北行駛，約11時則出現在台1線省道岡山北路本洲工業區附近，仍一路往北；據了解，這輛車離開岡山地區後，中午12時曾上高速公路到屏東，又折返高雄。

高雄警方表示，該車出現在國道時有被辨識出，所以花蓮、台北警方通知疑似到高雄，隨即用路口有架設的車輛辨識系統追查車子去向，高雄市警局已通報所有分局線上巡邏警網，追攔這輛車；目前該車不在高雄境內，車子上了國道高速公路，往北行駛。

(中時 )