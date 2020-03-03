準副總統賴清德今天前往台南康那香不織布公司參訪，他說，目前康那香每日可生產71萬片口罩，月底可達成150萬片口罩日產量，佔全台的十分之一。他要向所有國家隊成員表達感謝，在新冠肺炎威脅之際，「你們的全心投入就是台灣最堅強的後盾！」

賴清德今天透過臉書感謝大家全心全力投入防疫工作。他說，康那香是全球前四十大不織布公司，董事長戴榮吉平時熱心公益，每次國家有需要，戴董就會引領公司將利益往後放，將國家安全往前擺。無論是2003年SARS疫情，還是本次新冠肺炎疫情，康那香都扮演國家隊關鍵角色。

這次康那香響應政府號召，全心投入口罩生產，目前康那香每日可生產71萬片口罩，持續加碼下，預計月底可達成150萬片口罩日產量，相當於政府估計月底全台日產1500萬片的十分之一。

賴清德表示，面對新冠肺炎疫情，蔡英文總統、蘇貞昌院長與陳時中部長全力領導防疫，受到國人肯定。同時，醫界、科技界、企業界也響應號召，康那香就是其中一例。

他不僅要向康那香全體同仁與戴董事長說聲謝謝，也要向所有國家隊成員表達感謝，「在全球面臨新冠肺炎威脅之際，你們的全心投入就是台灣最堅強的後盾！」文末也標示「我台灣我驕傲」「感謝國家隊」。

(中時 )