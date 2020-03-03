台中市唯一設有無障礙「輪椅盪鞦韆」的英才公園，市議員江肇國、賴佳微3日發現「輪椅盪鞦韆」，不僅無踏板可讓輪椅上去，周圍無設置防護圍籬；抨擊難道是買到山寨版？市府建設局強調，該鞦韆活動斜板遭竊，將研議增設監視器，並請廠商修復。

江肇國表示，市府說要積極推動友善共融公園，在英才公園設置「輪椅盪鞦韆」，專為輪椅族設計；卻發現根本沒有踏板可讓輪椅直接上鞦韆，且設置的「輪椅鞦韆」無安全扣繩可防止輪椅脫落，他強烈質疑市府這樣的設計險象環生毫無安全防護。

賴佳微說，英才公園是她長期關切的公園，與市府會勘、考察多次，才讓英才公園有如今活潑、光明樣貌。台北花博公園同樣耗資百萬，不但輪椅鞦韆是國外進口，周圍還設置防護圍籬；英才公園才剛改建完工未久，市府號稱斥資百萬輪椅鞦韆卻是這樣的簡易？難道是山寨版？

建設局指出，為推動公園遊具共融化，市府於英才公園設置無障礙輪椅鞦韆，提供身障朋友使用。前方設置有活動斜板，供輪椅上下使用，並非沒有踏板；斜板兩側也設有插梢，輪椅上鞦韆後，可將斜板直立以插梢固定，確保使用安全。

建設局強調，針對鞦韆活動斜板失竊，將研議增設監視器追查可疑行為人，並同步請廠商修復；另現場已張貼專用告示牌，後續將增設使用須知，宣導正確使用規定。市府於英才公園及西屯區三信公園各設置1座總經費72萬元，並非民代所說的斥資百萬。

(中時 )