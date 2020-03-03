台股集中市場3日上漲157.26點，漲幅1.41％，收在11,327.72點，成交量為1,616.25億元，尚未收復5日線及半年線。德信證券副總吳文彬表示，台股持續震盪整理，約在年線約季線區間，若止穩至少需先站上半年線，由於全球再度灑錢，短線破底機率低。

櫃買指數3日上漲1.96點，漲幅1.39％，收在143.40點，成交量為387.89億元。

3日台股被受惠美股大漲帶動以高盤開出，惟指數始終受限於5日線，攻勢遇到阻礙，所幸權王 台積電走勢穩健，解套賣壓輕，加上先前的跌深股紛紛表態，終場指數上漲157.26點，11,327點做收。

從量價結構來看，大盤此波曾經幾度向季線挑戰，最後仍然無法站穩，而後回檔測試賣壓。由於這次空頭威力十分強大，造成半年線第二次跌破相當可惜，於是指數直接打到年線。

年線目前正在扣抵低指數呈現上揚，發揮起支撐作用。不過月線和季線都已經下彎，上檔壓力重重，整理期也會加長，此時多空皆顯得謹慎，進出切忌追高殺低。

儘管中國股市已漸不受疫情左右，但世界其它地區卻延燒開來，影響到全球金融市場，尤其美股亦出現暴跌暴漲現象。台股無法置身事外，因充滿不確定性，操作可先汰弱，重新尋找潛力個股逢低布局。

(工商 )