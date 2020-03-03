方志友在TVBS、百聿數碼合作新戲《粉紅色時光》中和吳念軒大談姊弟戀，兩人拍攝吻戲時，擔任本劇執行製作人的老公楊銘威竟無預警跑來現場探班，搞的兩人神經緊繃，方志友說：「當親完要看回放時，驚見老公就坐在銀幕後，心想剛剛會不會太流露真情。」楊銘威則故作大方對吳念軒說：「沒關係，就親，用力親！」

（圖／TVBS提供）

事後楊銘威解釋自己不是來盯場的，是真的不知道當天有拍攝吻戲，方志友笑說：「我們都是很專業的演員，我老公也是有跟別人拍吻戲甚至還有床戲呀！」她開心表示，「這檔戲福利滿滿，該拍的都了拍了。」劇中不僅親了吳念軒、陳彥允還有章廣辰的裸體養眼，方志友笑說：「這是從影以來第一次跟比自己年紀小的演員搭配，從開拍至今，真的越拍越有姊姊的感覺了。」

方志友與吳念軒戲外也建立好交情，方志友直說：「根本把他當助理用，他就是『助理小吳』！」她細數吳念軒的貼心事蹟，例如該劇場景皆在台中拍攝，時常需要台北台中往返，這時「助理小吳」就會兼任「司機小吳」，順道帶上方志友；等戲時會親自幫忙買咖啡；當方志友稍微咳嗽，就會自動遞水；有時天氣冷，導演一喊卡，便立刻請服裝組遞上外套，可謂是細心又貼心的鮮肉暖男。

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該劇找來資深演員恬妞、林煒、張瓊姿、雲中岳、鮑正芳、林秀君、王耿豪等，也有年輕演員方志友、吳念軒、嚴正嵐、陳彥允、章廣辰，兩代演員同台飆戲，目前趕拍中。

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(中時電子報)