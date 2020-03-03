紐約洋基悉心打造的投手先發輪值沒想到一下子變得破破爛爛的，除了天王巨星寇爾(Gerrit Cole)以及老兄弟田中將大較可靠，還有1人受傷、1人報銷、1人禁賽。因此又有傳言洋基想要跟大都會購買先發投手麥茲(Steven Matz)。

麥茲不算特別厲害的投手，去年11勝10敗、4.21自責分率，起碼他身體健康。洋基主要是拿來應急，受傷的派克斯頓(James Paxton)和哲曼(Domingo German)將會在季中回歸，報銷的塞弗瑞諾(Luis Severino)則有蒙哥馬利(Jordan Montgomery)填上。然而外界認為這筆交易發生的機率很低，大都會也有自己的問題。

大都會投手深度還沒那麼充足，而且洋基一向不肯交出潛力新秀，比如安杜哈(Miguel Andujar)是很多球隊垂涎已久的。此外大都會老闆威朋(Fred Wilpon)不喜歡洋基，兩隊雖沒有深仇大恨，仍是處於同城市的競爭關係。美媒CBS統計兩隊27年來只執行3次球員交易，去年大都會還莫名其妙搶走了洋基想要的投手史卓曼(Marcus Stroman)。

(中時電子報)