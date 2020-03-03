苗栗市台13線與橫車路口左轉專用車道日前增闢完成，但在道路改善前，警方統計，今年1、2月違規檢舉案件達有37件。（何冠嫻攝）

苗栗縣內的台1、台13、台6線有21個路口設置左轉專用車道，但有許多用路人常因不熟路況，遭檢舉違規。3日公路總局苗栗工務段、縣府工務處、警察局等相關單位，到台13線與橫車路口進行會勘，公路總局工務段允諾改善苗栗市台13線的國華路多處路口，增闢左轉專用車道、調整標線等將逐一改善。

民眾抱怨，單向2車道的內車道畫設成左轉專用道，僅在路面畫設左轉標線，常誤入左轉專用道，遭檢舉違規占用車道。苗栗縣議員鄭碧玉、議員余文忠、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁等人，3日與相關單位前往會勘。鄭碧玉指出，車輛行駛在內車道，因不熟路況快到路口發現為左轉專用道，不管是繼續直線前行，或切換到外側車道，都會被檢舉違規，造成荷包失血，更會有交通安全問題，因此透過立委徐志榮辦公室，邀苗栗工務段會勘，盼能一併改善相關路口的左轉問題。

苗栗市台13線與橫車路口左轉專用車道日前增闢完成，但在道路改善前，警方統計，今年1、2月違規檢舉案件達37件。公路總局二工處交管中心小組長張禎凌指出，全台各地都有相關問題，苗栗縣內台1、台13、台6線路段共有21處，中央分隔島若有空間，將增闢左轉專用道，路幅較小路口則調整標線，讓內側車道可以變換到外側車道等方式改善。

張禎凌說明，台13線的英才路口因空間較小，無法設置左轉專用道，將調整標線，讓行駛在內車道的車輛，發現有左轉專用道時，得以變換到外側車道，以解決用路人遭舉發狀況，並將逐一檢核並改善台13縣路段各個路口。

(中時 )