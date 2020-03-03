VHQ-KY(4803)指出，近日北京市文化改革和發展領導小組辦公室已發布28條《關於應對新冠肺炎疫情影響促進文化企業健康發展的若干措施》，其中的多項特殊補貼政策與加速審批作業時間尤受關注，公司預期新政策將加速大陸影視產業復甦，3月底可望恢復開拍作業。

VHQ表示，按照《措施》內容，北京宣傳文化引導基金專案申報工作將提前啟動，並增加多項特殊補貼政策，其中除將對今年春節檔受波及的北京地區電影《唐人街探案3》（VHQ後製作品）、《薑子牙》等專案發放一次性宣傳費用補貼外；政府亦將對春節期間受影響而暫停製作的影片，提供創作製作特殊補貼，公司目前已備妥相關資料準備申請。

此外，未來大陸主管機關將會加速影片的審批速度，尤其放在VHQ去年已參與後製的網路劇、網路電影與網路動畫片等類型。VHQ表示，過往網路劇等每部內容的備案審核時間為40天，將會大幅縮短為3個工作日；在電影審批作業部分，製片商則可申請特殊專案，透過快遞及優先申請辦理，加速審批作業，預估此將有助於製片商有效推出作品，而對公司而言，則能收加快認列營收獲利，優化營運現金流的效益。

VHQ表示，除北京政府外，江蘇省政府亦頒布《關於支持全省電影業應對新冠肺炎疫情影響促進平穩健康發展的政策措施》，將對符合條件的電影納稅人，准予延期申報、延期繳納稅款、申請困難減免、扣減相關稅收等扶持。而湖南、上海、重慶、山東等十餘個省市亦陸續發佈影視產業相關的大型扶植政策，期加速大陸影視產業復甦。而以目前疫情穩定控制並逐漸好轉情況來看，整體影視產業可望在近期恢復正常，影視劇組有機會在3月底恢復開拍作業。

VHQ目前已透過彈性上班、線上溝通及跨區支援等方式，陸續消化在手的後製業務訂單，預估隨影視劇組恢復開拍後，公司在未來2～3季將動員所有大陸及東南亞兩地同仁，全力完成目前在手影視作品後製訂單，看好營運逐季成長。

(時報資訊)