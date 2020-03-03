男星黃安近年將演藝重心轉往大陸，不過因為新冠肺炎疫情加劇，讓他仍待在台灣未返回大陸，日前在微博發文嘲諷全世界：「凡是早早笑中國的，到頭來都會發現自己哭得太晚」，如今再度發文讚賞大陸防疫作戰成功，更給予滿分評價。

黃安表示與新冠病毒對抗形同作戰，也藉此看出各國作戰能力與模式，像是韓國新天地教會不顧政府禁令，搞大型集會導致增加交互感染機會，讓他直呼不及格，至於日本則是對大陸示好，馳援物資導致國内疫情升高，雖然各種民生物資瘋搶但秩序還算可以，不過首相安倍晉三要求停課，卻有國人群起反對，讓他只能給予不及格的「59.999999分」，接著對於義大利、美國、印度等國，也沒給予過好的評價。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

不過當黃安提到大陸，則是自滿表示要不是配合政府政策，該隔離的隔離，該馳援的馳援，否則以大陸人口基數、國土面積，世界早完蛋了，因此給予滿分評價，更直呼是實在價，不能再打折了。

(中時電子報)