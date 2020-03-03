新北市長侯友宜今下午視察計程車司機服務中心防疫整備情形。(吳亮賢攝)

計程車司機消毒車內。(吳亮賢攝)

新北市計程車數量高居全台之冠，司機每日接觸四面八方乘客，為避免成為防疫缺口，市長侯友宜今(3)下午至三重重新橋下計程車司機服務中心，視察防疫整備情形，小黃司機們也現場示範車輛消毒及自我保護措施，交通局則表示，新北市免費提供轄內3處計程車服務中心消毒水及噴灑器裝備，確保司機健康安全。

侯友宜指出，農曆年前就特別交代業者，一定要準備消毒酒精、口罩給計程車司機，現在新北市也在三個服務中心，免費提供消毒噴霧器，另外在口罩部分，中央與地方配給的數量，可讓2萬3千個計程車司機，每天都有口罩可以戴，若司機位處偏鄉，也有12個區公所代為販售。

對於計程車公會理事長提出，消毒酒精仍不足，侯友宜當場表示，會跟交通局、衛生局協調，到底哪個部分還缺，全力滿足他們需求，「計程車是非常重要的大眾運輸，必須要先照顧他們。」

相較中央提出的防疫車隊，侯友宜表示，宣導上新北市已經在做，鼓勵客人都要戴起口罩，計程車司機也要提醒乘客，如果沒戴就避免交談，「尤其載到外國旅客，來自哪個國家不清楚，在消毒上就要更注意，市府也會提供更多衛教。」

交通局副局長林麗珠表示，新北市獲配交通部口罩配售給300多家計程車行、 50多家合作社及9500多位個人計程車行司機外，也在板橋溪南、中山橋及重新橋下3個計程車服務中心，提供消毒水、噴灑器裝備、量體溫、手部清潔等防疫措施。

此外，交通局更不定時督查計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，請司機每日營運前，須量體溫及車內清潔消毒，並戴上口罩、勤洗手，讓公共運輸安全防護再升級。

(中時 )