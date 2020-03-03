雲林縣去年獲銀光未來創新協會捐贈1萬副老花眼鏡，短短5個月內已配完，今年該會再提供1萬副額度，65歲以上長輩可到全縣29家合約驗光所免費配鏡。驗光師表示，許多老人家去年到眼鏡行配老花眼鏡，首次感受看得清楚的舒適感。

前台北市長朱立倫創辦的社團法人銀光未來創新協會，近年免費捐贈老花眼鏡給許多縣市政府，雲林縣府去年6月獲1萬副額度，預估2020年才會用完額度，結果11月就已全部配完。

該會今年再捐贈1萬副額度給雲林縣府，縣長張麗善3日舉行記者會致謝，朱立倫也親自向全縣18個驗光所道謝。

張麗善表示，縣內有12萬6000多名65歲以上長者，期盼未來持續有愛老眼鏡額度，縣內有些鄉鎮沒有眼鏡行和驗光所加入，希望沿海偏遠地區朋友帶長輩到鄰近鄉鎮有驗光所的地方免費配鏡。

朱立倫表示，過去許多長者習慣直接購買老花眼鏡，推動敬老眼鏡計畫後才發覺超過8成長者患有眼疾，雲林縣在縣長張麗善支持下推廣得力，將持續贊助雲林縣，讓這份愛心持續照顧長輩的眼睛健康。

西螺大雲林眼鏡行驗光師程士淵表示，去年免費愛老眼鏡活動上路後，許多老人家首次到眼鏡行配鏡，他們大多有一副現成但看不清楚的老花眼鏡，配好後戴上眼鏡驚呼「哇！好清楚」。

雲林縣驗光生公會總幹事許永圳表示，曾遇過90幾歲老人來配老花眼鏡，這項活動更重要的意義是教育老人家，老花眼鏡不是拋棄式產品，配眼鏡一定要到眼鏡行，現成的老花眼鏡焦距不準、透光不良，會傷害視力。

雲林縣愛老眼鏡專案合約驗光所包括斗六市雅司眼鏡、寶島斗六大同驗光所、中央眼鏡行、文光堂眼鏡行、丁愛眼鏡行、寶島斗六民生南驗光所、愛妮眼鏡、慶昇眼鏡行、目光眼鏡行；斗南鎮寶島斗南驗光所、鳳愛眼鏡行、全球眼鏡、明揚眼鏡行；莿桐鄉照時鐘錶隱形眼鏡；虎尾鎮八八眼鏡行、仁愛眼鏡行、寶島虎尾中正驗光所、蔡秉霖視光驗光所、寶島虎尾林森驗光所、世愛眼鏡行、大虎尾眼鏡行；西螺鎮寶富眼鏡行、大雲林隱形眼鏡行；二崙鄉美寶島鐘錶隱形眼鏡行；崙背鄉模範眼鏡行；北港鎮勝興鐘錶店、寶島北港驗光所、易光精品眼鏡、志愛眼鏡行。

今年免費愛老眼鏡活動期間自即日起至12月31日，額度用罄即停止補助，長者若選擇非愛老眼鏡專區，超過700元差額，須由配鏡者自付。

(中時 )