房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今（3）日公布二月份營收，結果顯示二月單月營收呈現淡季超旺！傳統過年期間的季節性淡季，在今年卻未受到影響，二月營收刷新歷年同期新高，比去年同期激增1.2倍，至1.76億元：累計前二月營收達3.45億元，年增逾1.72倍。

海悅今天表示，受惠土城區《土城日月光》、新店區《宏普中央公園》、中壢區《冠德青璞匯》及《鉅陞永麗花園》新北、桃園等多個包銷個案，持續開出紅盤，推升二月合併營收1.76億元，年增率達120％，續創歷年同期新高。

海悅表示，農曆年後雖受到全台拚防疫影響現場看屋的來客人數，但僅限於台北市高總價產品（買賣雙方議價時間變長），新北、桃竹等地區的首購、首換族群需求仍強勁，加上台商在台時間延長，優質且價格合理的產品仍受到消費者關注。

尤其，比起疫情影響，房價波動更影響買氣，加上房貸利率仍低，目前可見價格具彈性議價空間的案件其銷售表現並不受影響。

海悅表示，例如位於鶯歌鳳鳴重劃區《微笑海悅》因主推兩房產品，符合首購族需求，且此案是該區唯一採用「正壓送風」系統，通風良好特色正符合目前市場需求，1月銷售率約6成，2月已突破7成。

此外，桃園《昭揚天際》第一期銷售突破6成後，今年續推第二期，該案同樣位居小檜溪重劃區，4大成熟商圈環繞，加上國道1號南崁交流道以及台鐵桃園車站等交通優勢，兩大建案合理的單價總價產品受到首購、換屋族青睞。

(工商 )