TVBS、百聿數碼合作新戲《粉紅色時光》正如火如荼拍攝中，方志友笑說這檔戲福利滿滿，不僅在劇中與吳念軒大談姊弟戀，還有小鮮肉章廣辰裸體演出，更有多場親密戲。她透露日前與吳念軒拍攝吻戲時，擔任本劇執行製作人的老公楊銘威竟無預警跑來現場探班，搞得兩人神經緊繃，楊銘威還故作大方對吳念軒說：「沒關係，就親，用力親！」

方志友、吳念軒搭擋主演《粉紅色時光》。（TVBS提供）

方志友與吳念軒在《粉紅色時光》劇中有多場親密戲碼，其中拍攝一場在吳念軒家中的吻戲時，老公楊銘威無預警前來探班，方志友說：「當親完要看回放時，驚見老公就坐在銀幕後，心想剛剛會不會太流露真情。」楊銘威事後解釋自己不是來盯場的，是真的不知道當天有拍攝吻戲，方志友笑說：「我們都是很專業的演員，我老公也是有跟別人拍吻戲甚至還有床戲呀！」

方志友以往給觀眾的印象多是青春活潑的鄰家妹妹，如今《粉紅色時光》以姊姊之姿演出，這也是她從影以來第一次跟比自己年紀小的演員搭配，她頗有感觸地說：「這檔戲和以往很不同，無論是個性、角色或年紀。真的越拍越有姊姊的感覺了。」她劇中不僅親了吳念軒、陳彥允還有章廣辰的裸體養眼，笑稱：「這檔戲福利滿滿，該拍的都拍了，該做的都做了。」

方志友、吳念軒搭擋主演《粉紅色時光》建立好交情。（TVBS提供）

方志友與吳念軒戲外也建立好交情，她笑說，吳念軒根本就是「很好使喚的弟弟」，她細數「助理小吳」貼心事蹟，除了會兼當「司機小吳」順道載送她往返台北、台中，等戲時只要她說「很想喝咖啡」，他就二話不說去幫忙買，嗆到稍微咳嗽時，他會自動遞水；遇到天氣冷，導演一喊卡，他立刻請助理遞外套，連她辦音樂會，熱愛攝影的他也帶著單眼相機去幫她拍美照，一拍就拍了700多張，讓她忍不住驚呼：「你是攝影大哥嗎？攝影大哥都沒拍這麼勤！」可謂是細心又貼心的鮮肉暖男。

《粉紅色時光》集合實力派演員，除了資深演員恬妞、林煒、張瓊姿、雲中岳、鮑正芳、林秀君、王耿豪等，更有年輕演員方志友、吳念軒、嚴正嵐、陳彥允、章廣辰，兩代演員同台飆戲，目前全劇仍在拍攝中。

(中時 )