開發面積超過400公頃的台中第14期重劃區今年初完成配地，在諸多重大建設加持下，不僅吸引建商高價搶地，也順勢帶動周邊發展，大幅提高北屯區房市能見度。其中，鄰近的11期重劃區因發展成熟，被業者視為最能立即受惠的熱門區塊，未來房價增幅上看1~2成。

與14期同屬北屯區的11期重劃區，以崇德路為主幹道，鄰近原為台中縣的大雅、潭子、神岡等區，自縣市合併以來，整體都市空間結構重組，已逐漸集結周邊生活圈，發展成為台中市北部區域的生活重心，加上交通網路完善，吸引包括春水堂、星巴克、UNIQLO等知名連鎖商店陸續進駐。

此外，看好北屯區的發展，中信金與漢神百貨也在今年初宣布，「台中洲際娛樂商城」確定進駐11期，打造包括多元餐飲、宴會廳、娛樂購物、影城等生活娛樂空間，未來將結合14期重劃區的開發，以及由台中市政府斥資65億元興建的台中巨蛋，讓台中整體商業重心北移。

當地房仲指出，11期重劃區歷經16年的開發，如今已進入高度發展的成熟期，在台中大都會區甚至有「南公益、北崇德」之稱，未來隨著台中巨蛋與台中洲際娛樂城的設立，可望造就更多工作機會與人流，11期與14期的發展也將產生更多連結。

而隨著14期配地完成，以及商圈再造的話題興起，近年11期重劃區的房價也跟著水漲船高。不動產估價師楊祥銘指出，目前該區3年內成屋的行情已來到每坪28~32萬元左右，預售案開價更達每坪36~42萬元，為北屯區房價較高的區域。

若進一步觀察緊鄰11期的14期重劃區行情，楊祥銘指出，隨著今年初限制土地移轉解禁，並預計今年中開放建築，從建商爭相搶地、土地成本抬高至每坪63萬元來看，未來14期重劃區的推案單價將站上4字頭，而發展成熟的11期，未來也會有1至2成的漲幅。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)