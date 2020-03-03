鹿草國小3日舉辦食農教育課程，學童利用稻穀創作。（張毓翎攝）

「稻殼彩繪」開發成功後，許正寶期待能繼續推展到校園及社區活動。（張毓翎攝）

鹿草國小以食農教育為主軸，期待學童藉著稻殼作畫，啟發藝術天分。（張毓翎攝）

稻殼是米穀物的堅硬保護層，早期農戶會當成肥料或燃料，近年也有業者製成涼蓆、環保筷等，不過，居然有人拿來當彩繪顏料！嘉義縣鹿草鄉青農許正寶以食用色素將稻殼染色後，黏貼出繽紛的彩繪作品；鹿草國小3日舉辦食農教育課程，邀請許正寶引導學童利用稻穀創作，讓他們體驗食農教育加入創意藝術元素的「農創美學」。

許正寶表示，他除了種稻、賣米，還經常在社區舉辦農村體驗活動，為了將體驗課程發揮得更淋漓盡致，以往他都把稻殼丟到田裡當肥料，因此，他思考是否有其他利用價值，有一天兒子正好在玩沙畫，他靈機一動，不曉得將稻殼取代沙子會有什麼特別效果，覺得值得研究一番。

一開始許正寶嘗試許多方法都失敗，因稻殼本身有植物性油質，故用廣告顏料、水彩、壓克力顏料或印表機墨水都無法當媒染劑，後來食用色素不僅環保，也較容易染色上，不過，缺點是染色後的稻殼遇水易發霉，所以每顆稻殼都有經過日曬，「稻殼彩繪」開發成功後，期待能繼續推展到校園及社區活動。

鹿草國小今日辦理「稻殼彩繪」實作活動，請鄉公所志工設計象徵「鹿草起飛」的「飛天鹿」圖案，以食農教育為主軸，學童藉著稻殼作畫，啟發他們的藝術天分；鄉長楊秀玉也到場觀摩，她說，這次學童的作品將會展示在鹿仔草民俗文化學堂，歡迎民眾來欣賞。

校長葉炳成表示，深根校園推廣食農教育可讓學生更了解在地農特產，歡迎在地青農來分享成功經驗，讓學生運用各種巧思、創意提升農業價值。

(中時 )