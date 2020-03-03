新冠肺炎疫情持續擴大，苗栗縣苑裡鎮公所3日邀集鎮民代表、里長及里幹事開會，決定因應防疫，取消今年3月28日的春季清明法會及5月9日的母親節表揚。
疫情嚴峻，公部門活動是否舉辦成為討論焦點，苑裡鎮長劉秋東考量清明掃墓人潮聚集，為防範地方鄉親群聚感染，3日邀集鎮代、里長及里幹事等人，開會討論春季清明法會及苑裡鎮母親節表揚是否舉辦，會議決定兩者皆取消1次。
劉秋東表示，清明掃墓人潮來自全台各地，就怕1人感染全鎮疫情散播失控，因此取消往年都會舉辦的春祭法會，不過為方便民眾準備供品，現場仍會擺放供桌，呼籲鄉親分流前往祭祖。
今年苑裡鎮的模範母親表揚同樣宣布取消，劉秋東說，活動餐敘將改成禮品發贈，模範母親的得獎匾額，屆時將分別送到各里的獲獎家戶。防疫期間人人有責，公所呼籲鄉親應減少前往公共場所、避免群聚，一同守護全鎮4萬5000名的鄉親。
(中時 )
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