很多長輩認為中午出門共餐是一天最期待的事情。（盧金足攝）

疫情延燒造成人心惶惶，老人共餐要不要取消？是否要停止開放民眾進校園？台中市社會局考量長輩聚集吃中餐，可能有傳染風險，考慮讓長輩領便當回去吃，或用餐時隔著獨立空間，市長盧秀燕3日表示，長輩每天期待出門與大家用餐，還有人建議學校暫停讓民眾運動等激烈防疫手段，是否妥適，請相關單位進一步慎重討論。

市政會議今日針對防疫提出各種把關建議，社會局長彭懷真指出，台中市目前共有408處關懷據點，有市議員以防疫考量，認為疫情峻期間，應避免老人群聚的共餐活動，所以社會局研議改為由長輩來共餐地點領便當回家吃。

彭懷真表示，社區關懷據點主要從事健康促進、餐飲服務關懷、訪視與電話問安等，其中共餐讓長輩中午可以一起用餐，但近來接獲多名議員提醒，考慮到防疫期間的配套措施，展開防疫協商，初步構想是否要請長輩共餐改領便當，帶回家自己去吃，就不用再一起共餐。

對共餐改領便當，盧秀燕並未同意，目前疫情讓各界太緊張，但老人共餐是很多弱勢及獨居長輩，一天中出門最大的期盼，而且防疫期間，長輩在家更乏人照顧，出門至共餐場所可以多關注，至於還有人建議學校暫時不要開放民眾運動等激烈防疫手段，是否要調整，應該進一步研議。

對此，彭懷真說，長輩共餐的場所，如何在防疫時更加安心又安全，將再借重大家的經驗，進一步研議作法，對長輩多做衛教，保障健康。

(中時 )