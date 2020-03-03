沈嶸持續為劉真燃燒魔法蠟燭護元神。(取材自沈嶸臉書)

「國標舞女王」劉真動主動脈狹窄置換瓣膜手術，過程卻出狀況，她因此裝上葉克膜搶救，日前丈夫辛龍及其老闆吳宗憲都坦言劉真狀況危急，如今她雖撤了葉克膜等候換心中，但算算在加護病房跟死神拔河已長達27天，今「神明代言人」沈嶸透露有為劉真通靈，曝光她求生意志強烈，盼醫生用最強的手段搶救。

沈嶸今在臉書po文，表示再度通靈劉真的情況，但「頻率還是起不來」，透露她的身體靈氣正在消散，但靈魂卻是展現強勁的求生意志，透露劉真放不下丈夫跟女兒霓霓，所以完全沒有放棄這世界的念頭，為此焦急不已，「她希望醫生能用『最強力而快速』的方式救她」。

面對劉真的狀況，沈嶸選擇繼續幫她燃起魔法蠟燭，目的是搶救元神不散，因為若是照她現在的情況，「肉體持續衰敗下去，元神會無法在肉體停留，這樣就來不及了」，沈嶸祈求劉真能撐到換心，感性喊話：「大家都在為妳加油！希望奇蹟降臨於妳！」。

(中時電子報)