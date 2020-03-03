澳門已連續26天沒有新增確診個案，澳門2日起所有公共部門恢復正常辦公及對外服務，電影院、卡拉OK場所、酒吧、舞廳、桑拿等部分娛樂場所，只要是符合防疫措施，都可以恢復營運。台灣是否考慮把澳門的旅遊疫情建議「降級」？

衛福部長陳時中今（3）日出席中央流行疫情指揮中心時受訪表示，很欽佩澳門的防疫措施，可以一直維持10例新冠肺炎的確診個案，將會觀察一下，若能確診人數仍維持未增加，「會考慮」。

至於香港特首林鄭月娥今（3）日宣布，明後兩天將會派出4趟包機，從武漢市接回533名港人，台灣在武漢的台商包機進展如何？陳時中僅回應，已一陣子沒有更新到這方面資訊，但他相信政府相關單位持續溝通協調，衛福部這邊會做好疫情調查、接機後的檢疫等措施，都已準備好了。

根據疾管署資料，在旅遊疫情建議的部分，大陸、香港、澳門、韓國、伊朗、義大利均被列為「第3級警告」，建議國人避免到當地的「所有非必要旅遊」。至於新加坡、日本，則被列為「第2級警示」，國人前往當地要採取加強防護。另外泰國則被列入「第1級注意」等級，提醒國人到當地要遵守一般預防措施。

至於新冠肺炎流行地區分級上，根據疾管署資料，目前我國認定的「一級流行地區」，為大陸湖北、廣東、浙江、河南共四省。民眾從此地區返台，需要居家檢疫14天，若有症狀必須通報，且必須入院隔離。

至於「二級流行區」，目前則為中國大陸其他省份，以及香港、澳門地區，民眾從這些地區返台，也需要居家檢疫14天，有症狀也須採檢送驗，但可以返家、繼續居家檢疫。

(工商 )