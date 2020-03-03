三星今(3)日宣布，首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip在多個上市國家均傳出通路完售的佳績，其中也包含台灣市場，台灣三星也再度跟總部爭取第二波供貨，預計將在三月中旬於原指定通路上架，惟市場也擔憂，三星近年來多將生產基地轉移到越南，目前有兩大生產基地都在越南，藉此分散生產風險，但由於目前韓國當地新型冠狀病毒狀況嚴重，甚至一度遭到越南禁止入境，是否會影響三星整體智慧機的出貨狀況，宜持續關注，當然台灣相關三星供應鏈也勢必將繃緊神經。

三星表示，首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip一推出即大獲市場好評，於全球各市場上市後，亦陸續傳出完售捷報，至今日已在南韓、美國、俄羅斯、新加坡、阿拉伯聯合大公國、法國、西班牙以及瑞士等市場，傳出線上通路正式完售的好消息，而台灣三星也在2月21日正式開賣後短短十天，宣布Galaxy Z Flip於所有線上通路包含三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網火速售罄，微風南山旗艦體驗館也已完售。

台灣市場的Galaxy Z Flip於開賣後十天內售罄，也讓台灣三星再度跟總部爭取第二波供貨，預計將在三月中旬於原指定通路上架。

值得注意的是，韓國三星近年來多將生產基地轉移到越南，分散風險，但由於目前韓國當地新型冠狀病毒狀況嚴重，日前一度傳出越南當地禁止韓國入境，市場也擔憂是否會影響到三星後續智慧機出貨狀況，宜持續關注，這也和韓國當地疫情的發展息息相關。

目前台灣三星供應鏈包括大立光(3008)、GIS-KY(6456)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、晶技(3042)、神盾(6462)等。

(時報資訊)