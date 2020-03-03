全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓，今日宣布推出DC1000MU.2資料中心NVMe PCIe固態硬碟。DC1000M專為高密度資料傳輸工作負載設計，適用於雲端運算、網路主機、高效能運算中心（HPC）、虛擬架構、AI及深度學習應用等。

DC1000M固態硬碟將與日前推出的DC1000BNVMe系統開機固態硬碟、通過VMware Ready認證的DC500系列SATA固態硬碟及DC450R系列，組成完整的企業級資料中心儲存解決方案。

金士頓表示，高效能服務品質及雲端應用不只仰賴高速IOPS吞吐量及頻寬，傳輸效能穩定度和可預測的低延遲性同樣重要。透過DC1000M固態硬碟之高穩定度、高耐用度（1DWPD）及低延遲性之特色，將可提升資料中心的工作效率及整體可靠度。

DC1000M是一款適用於資料中心需求的高效能NVMe固態硬碟。對於欲將系統從SATA/SAS升級為NVMe固態硬碟的使用者而言，將得以在相同系統部署條件下獲得更高的資料傳輸速度及低延遲性。其採用PCIeGen 3.0x4介面，可於標準作業平台中提供高達540K IOPS之隨機讀取效能和超過3GB/s的頻寬。DC1000M亦符合嚴格的QoS需求，以確保在高強度伺服器工作負載中，提供穩定的隨機IO效能及可預測的延遲性。

(時報資訊)