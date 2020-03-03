新冠肺炎疫情延燒，國內確診者已達42人，有民眾認為政府應公開更詳細的資訊，例如確診者的活動史，以滿足「知」的權利。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨晚不斷反問自己，站在患者的角度來看，如果知道自己將被公開，可能無法坦承以對。「每個人都有隱私，不願意講的話，情況會很嚴重」，恐因隱匿造成破口。

陳時中表示，目前新冠肺炎確診者及疑似病例，該採檢的都採檢了、該隔離的也都隔離了。雖然知道公開詳細資訊大眾會更安心，但站在民眾的角度來看，若知道自己的家人去哪裡都會被知道，隱匿的可能性反而更高。

「大家都知道反而有害。」陳時中表示，公開細節除可能造成患者、家人隱匿，地方縣市、醫院、診所也可能在通報的時候遲疑，造成防疫上更大的傷害。

另一方面，若因得知確診者去過哪裡，民眾可能會儘量避開該處，但在特定區域以外，則會鬆懈。陳時中表示，事實上，目前每個患者接觸的地方都已完成清潔，並沒有哪些地方比較嚴重。「如果滿足大家知的需求，卻造成破口和疏漏，划算嗎？」

(中時 )