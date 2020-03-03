「Rock You」第一支影片上線，陳俊秀「秀如林的攻擊大秀」重磅登場！（嵌入自樂天桃猿官方youtube）

Lamigo桃猿賣給樂天集團，成為中職首支有日資背景的球團，而日系精緻質感有何不同？樂天桃猿昨天推出迎接新球季開戰的「Rock You」影片，首支由強棒陳俊秀擔綱的「秀如林的攻擊大秀」，展現在樹林中揮棒的霸氣英姿，果然讓粉絲驚豔不已，直呼：「完全就是日本風格的宣傳影片！」

這支影片雖然只有短短的32秒，但陳俊秀戴著紅色頭盔、穿著全白球衣，在樹林中顯得格外鮮明。陳俊秀彷彿將樹林當成了打擊區，炯炯有神的眼光望向前方，接著抬腿、扭腰完成揮棒動作，球棒有如武士刀一般，帶出風切讓樹葉散落，32秒中陳俊秀未發一語，「秀如林」的攻擊炮火卻已表達無遺。

古代《孫子兵法．軍爭篇》用的文字，被日本戰國時期甲斐國將領武田信玄用來打造成「風林火山」軍旗，如今「徐如林」被改編為「秀如林」，樂天桃猿的「Rock You」系列還有林泓育、王溢正、陳禹勳3位主角，如何演繹「疾如風、侵掠如火、不動如山」，令粉絲相當期待！

(中時 )