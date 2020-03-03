白天的八重櫻花色顯得格外豔麗。（台北市工務局公園處提供／譚宇哲台北傳真）

白天的八重櫻花色顯得格外豔麗。（台北市工務局公園處提供／譚宇哲台北傳真）

台北市內湖區樂活公園的樂活夜櫻季在228連假畫下句點，適逢園內第二區的八重櫻花開正好，北市工務局公園處決定延長園內夜間照明至3月10日，邀請民眾把握時間，欣賞八重櫻的豔麗身影。

公園處指出，雖然今年樂活公園夜櫻祭遇到新冠肺炎疫情，仍澆不熄民眾賞櫻熱情，從活動開幕到結束，已累計超過18萬人次前來賞櫻。

公園處表示，目前公園內第一區的寒櫻花期已達尾聲，第二區的八重櫻則正盛開中，有別於粉紅色寒櫻，八重櫻色澤鮮豔，看上去充滿熱情與活力，因此特別延長八重櫻區投射燈光的期間，讓民眾欣賞夜間櫻花不同的浪漫氛圍。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，樂活公園內針對夜櫻季布置的花草和裝飾會陸續撤除，但燈光部分預計會持續到3月10日八重櫻花期過後才會撤除，今年還欣賞內湖夜櫻的民眾可把握最後機會，相關訊息，可至樂活夜櫻季fb粉絲團查詢。

宋馥華說，陽明山花季持續進行，目前昭和櫻已開花八成，華其籲祭延續到3月中旬，除賞櫻，還有杜鵑花季、玫瑰花展與竹子湖海芋繡球花季接續開跑。

(中時 )