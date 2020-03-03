有「末日博士」之稱的魯比尼(Nouriel Roubini)近日在接受媒體採訪表示，新冠肺炎的爆發會令全球股市將下跌30%至40%。他認為，疫情將對政治產生重要影響，按照歷史規律，川普將在大選中失敗。

作為少數準確預測到2008年金融危機爆發的經濟學家之一的魯比尼，是國際宏觀經濟學領域世界知名的專家，也經常因其觀點相當悲觀而被外界稱為「烏鴉嘴」。他近日在接受德國《明鏡週刊》(Der Spiegel)採訪時再次分享了他對市場的悲觀看法，「預計今年全球股市將下跌30%至40%」。

魯比尼指出:「我的建議是，把錢變成現金或投入到安全的政府債券。」「你必須對你的資金進行對沖，以防崩盤。」

魯比尼認為，由新冠肺炎爆發的溢出效應引發的全球經濟衰退的可能性，「看起來並非不可能」。

魯比尼認為，新冠肺炎破壞了全球經濟增長，「我認為，目前市場的反應相當嚴重，而且由於許多因素，它將比SARS更加嚴重。」其中一個因素是：在SARS時期，全球化還「不像現在這麼深」。

魯比尼預測，由於義大利和德國的經濟已經呆滯，廣泛傳播的新冠肺炎將對全球產生巨大影響。他補充說：「坦白說，假設所有這些事情加起來，新冠肺炎可能導致全球經濟衰退似乎並非遙不可及。」

魯比尼說，他認為這將產生巨大的政治影響，特別是新冠肺炎在美國爆發的時候。他說：「你不能在天空中築起一道牆，我住在紐約市，儘管到目前為止還沒有人感染病毒(編按，魯比尼受訪時沒有，但目前已有確診一例)，那裡的人們都幾乎不去餐館、電影院或劇院。如果它真的來了，我們就徹底完蛋了。」

媒體問，這對川普來說是不是一個「完美的恐慌場景」?

魯比尼回應：「不是。他將在選舉中失敗，這是肯定的。」魯比尼補充，「歷史上總是這樣。1973年石油危機後，福特敗給了卡特；1979年第二次石油危機後，卡特輸給了雷根；科威特戰爭後，布希輸給了克林頓。雖然民主黨陣營很弱，但川普已經玩完了。」

(中時電子報)