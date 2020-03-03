新竹市會議議長許修睿3日特別與多位議員與里長共同在議會前發起挽袖捐血救血荒活動，目標募得400袋熱血。（陳育賢攝）

新竹市議會正副議長許修睿（左二）、余邦彥（左一）共同號召議員、里長與民眾共同挽袖捐血救血荒。（陳育賢攝）

左起新竹市議員陳治雄、黃文政、余邦彥、黃美慧、段孝芳今天熱情挽袖捐血。（陳育賢攝）

由於冬、春交替時節本來就是血庫存量相對較低的季節，加上近來新冠肺炎疫情影響，民眾捐血意願低落，導致全台血庫鬧血荒，新竹市會議議長許修睿3日特別與多位議員與里長共同在議會前發起挽袖捐血救血荒活動，目標募得400袋熱血。

新竹市議會今天舉辦捐血活動，包括正副議長許修睿、余邦彥共同號召議員陳治雄、黃美慧、段孝芳、黃文政、吳國寶等多位議員以及70多位里長挽袖捐血。

而余邦彥、陳治雄、黃文政、吳國寶都是資深捐血人，不過黃美慧與段孝芳是生平第1次捐血，雖然有些緊張，但對於參與捐血活動感到非常開心，另議會職員工也都熱情參與。

許修睿表示，為了感謝捐血人參與活動，議長許修睿也特別準備「防疫3寶」乾洗手液、口罩以及口罩套致贈給捐血人。

其中，乾洗手液是由許修睿發動志工裝瓶，口罩套為柴橋人文關懷協會與柴橋里長黃桂蘭手做捐贈，口罩則是是熱心人士贊助。

而新竹捐血中心在現場則為捐血民眾量體溫，捐血的同時，做好新冠肺炎的防疫工作。

許修睿同時指出，新竹捐血中心血液存量拉警報，只剩不到5天的庫存量，已經是臨界點，新竹市議會為拋磚引玉，希望能為血荒盡一點心力，讓血液庫存達到安全量。

(中時 )