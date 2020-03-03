大埔事業區林班地火災 空勤直升機19架次滅火 14:582020/03/03 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大埔事業區林班地火災，有民眾在山美村看到空勤總隊支援空中灑水灌救的直升機。（莊信然提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大埔事業區林班地火災，有民眾在山美村看到空勤總隊支援空中灑水灌救的直升機。（莊信然提供／張亦惠嘉縣傳真） 林務局嘉義林管處大埔事業區102林班昨天晚上發生火災，因地勢陡峭，林管處除派出18人前往撲滅火勢外，上午也請求空勤總隊實施空中灑水灌救，目前已飛19架次。 林管處副處長李定忠表示，昨天晚上八點接獲消息，但因天色昏暗無法確定確切位置，今天早上5點多已派人現場勘查，該地位於大埔事業區102林班，阿里山鄉山美村靠近草山村的林班地內，燃燒面積約0.25公頃，林相為草生地及竹林，無貴重樹種，除空勤總隊支援空中灑水任務外，也已派18人持砍刀及水袋前往滅火，火災原因尚待調查。 (中時 ) #火災 #空勤 #事業 #林管處 #大埔 也許您會感興趣 推薦閱讀 蒂森克虜伯高價賣出電梯事業 22:582020/02/28 財經 189億美元易主 蒂森克虜伯電梯事業 賣私募基金 04:092020/02/29 全球財經 台大鳳凰茶園河津櫻花開，社區林業共榮成果展 17:002020/02/29 旅遊 游錫堃稱機要缺非酬庸 網友：好了啦 19:122020/02/29 政治 上海Costco超市失火 多輛消防車現場撲救 19:312020/02/29 兩岸 千餘人休無薪假 觀光、餐旅業成重災區 11:362020/03/02 生活 華碩手機事業 Q2整改完成 04:102020/03/03 產業．科技 第一金投信：公用事業 防疫資產首選 04:102020/03/03 產業特刊 旗山森林火警 海豚與黑鷹聯合搶救 09:292020/03/03 社會 員榮醫院捐贈300住警器 開放弱勢家庭申請 14:482020/03/03 生活 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 正妹網求單純三溫暖 警神回笑翻上萬網友 - 社會 吳振吉從警一生 女兒被殺沉寂8年父親節破案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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