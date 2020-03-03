大埔事業區林班地火災，有民眾在山美村看到空勤總隊支援空中灑水灌救的直升機。（莊信然提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局嘉義林管處大埔事業區102林班昨天晚上發生火災，因地勢陡峭，林管處除派出18人前往撲滅火勢外，上午也請求空勤總隊實施空中灑水灌救，目前已飛19架次。

林管處副處長李定忠表示，昨天晚上八點接獲消息，但因天色昏暗無法確定確切位置，今天早上5點多已派人現場勘查，該地位於大埔事業區102林班，阿里山鄉山美村靠近草山村的林班地內，燃燒面積約0.25公頃，林相為草生地及竹林，無貴重樹種，除空勤總隊支援空中灑水任務外，也已派18人持砍刀及水袋前往滅火，火災原因尚待調查。

(中時 )