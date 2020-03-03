新冠肺炎曾因為先前稱為武漢肺炎名稱引發爭議，前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目表示，大家可以思考，把此肺炎改成，「庚子肺炎」。

呂秀蓮說，她想創一個名詞，這個病毒不只武漢，已是全中國，還有全世界六十幾個國家都發生，且疫情何時告一段落，還不知道，這件事未來在歷史上，將會是很重要的一個階段。

她說，民間有個說法，每到庚子年，都有很大天災或人禍，聽起來似乎很迷信，庚子年總是伴隨重大災難及歷史轉折，她選擇一篇網路文章，選取科學的部分，以天文來說明，她認為蠻有根據。

她指出，文章提到，太陽與木星、土星及地球，六十年運轉這些星會對成一條線互相呼應，地球上所有有生命的東西都會起很大變化，庚子年從這角度解釋是可以接受，每年二千年一次宇宙輪迴，是很強烈各種能量輻射最深，2020剛好是2千年第一次庚子年，所以這是一個很辛苦、多災多難的一年。

呂說，經過這次疫情，大家要好好思考，中國與台灣關係需要繼續打打罵罵？中國繼續堅持一個中國，繼續為難羞辱台灣，有道理嗎？台灣人也不避因為陸配或陸配子女，台商說了幾句稱讚中國共產黨幾句話，就恨之入骨，兩岸關係上一次又一次摩擦，是我最擔心的。

她認為，應該用人性化態度思考兩岸關係，過去統獨論爭幾十年，政治是眾人的事，要必較人性化，台灣跟中國比較不一樣是，既是遠親又是近鄰，人民間沒有仇恨。

(中時 )