海砂屋拆除現場。(吳亮賢攝)

新北市蘆洲區中山一路上的一處社區，經鑑定為海砂屋，具有嚴重安全疑慮，為了重建家園，社區居民決定成立自主更新會，並霸氣買下3戶不同意戶的房子，日前終於啟動重建，新北市長侯友宜今特別到場視察拆除狀況，最快1個月即可拆畢，將興建為1棟地上13層、地下3層建物，預計2023年完工。

此海砂屋社區為1983年興建，基地面積665.36平方公尺，原為3棟5層樓建物，總計30戶，因2011年鑑定為高氯離子建物（海砂屋），住戶便決定自主成立更新會，啟動重建。

更新會理事長劉有祺指出，過程中，曾遇到不同意戶整合問題，住戶們便決定買下不同意的房子，並在市府協助下，去年核定更新事業計畫暨權利變換計畫，順利發包重建。

都更處表示，更新後預計興建1棟地下3層、地上13層鋼筋混凝土結構建物，總計36戶，拆除重建費用為住戶自行融資，市府僅分階段提供自主更新補助，約600萬元，拆除工程自2月26日開始，約1個月後拆除完成，整體工程預計2023年完工。

侯友宜今視察時也表示，目前新北市推動都市更新總申請量497件、核准263件，危老重建已有148件申請，並核准118件，希望「都更三箭」加速進行下，能讓新北市大翻轉，變得越來越好。

(中時 )