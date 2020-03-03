新冠肺炎疫情延燒，各醫院忙於疫情，為減少藥價調整造成醫院工作負擔及藥廠人員頻繁進出醫院徒增感染風險，健保署擬暫緩每年4月1日即會實施的健保藥價調整，初步延後半年，已報請衛福部通過即公告實施。

健保署副署長蔡淑鈴表示，健保藥價調整是健保每年都會做的例行工作，以達到每年藥品總額目標，由於現在各醫院反應忙於新冠肺炎防疫工作，無暇顧及相關調整作業，為了不增加醫院調整藥價負擔，健保署擬暫緩實施半年，全案已報請衛福部裁定。

另健保最快自4月起，將治療EGFR突變的晚期非小細胞肺癌的新成分新藥Tagrisso納入健保給，蔡淑鈴指出，將依藥物共擬會議決議，在管控藥費財務衝擊於2億元內，與廠商協議，如果談判順利，屆時將有近850名肺癌患者受惠。

至於病友關切的癌症免疫新藥，蔡淑鈴表示，2019年健保給付至今總共超過1千500位癌症患者，經實施一年的用藥實證結果，有24％為有效及部分有效，

6％為穩定，經藥物共擬會議同意擴大給付，所以除了同意初次用藥12周後經第一次評估為疾病穩定(SD)病人可比照具療效反應(PR／CR)病人再使用12周藥品外，也同意延長給付具療效反應病人用藥期程，最長可用到2年。

對於癌症免疫藥品反應率低的晚期胃腺癌及肝細胞癌，則會與藥廠就這兩種癌別與藥廠協議還款，如果廠商與健保署達成協議，即開放新的病人申請用藥，但已經核准用藥者，則不受協議影響，按原給付規定持續給付。

(中時 )