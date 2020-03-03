美股昨夜反撲狂飆逾千點，激勵亞股今日紛紛彈升，台股亦跟上多頭行列，呈現股匯雙漲勢態。在三王台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)攜手帶隊權值軍團喊衝之下，各大類股群起上攻，盤中，光電類指一度漲逾4%、半導體類指漲近3%，拉抬大盤一路收復11200、11300城池，最高攻抵11390.24點，一度衝過5日線，惟臨收三王遭空軍突襲，大盤漲點也隨之驟減，終場集中市場收11327.72點，上漲157.26點，總成交值1616.25億元；店頭市場收143.4點，上漲1.96點，總成交值387.89億元。

分析師表示，外資昨日現貨賣超近200億元，期貨部分再度減碼多單1千多口，外資有偏空的跡象，今日量能雖超過1600億元，但台股短線想化解壓力仍不夠，今日暫時以反彈待之，2月營收陸續公布將成為影響走勢的關鍵之一。

盤面上，蘋概股表現表現出色，大立光開高走高，一度上漲逾200元，終場收在4580元，漲幅4.57%；台積電順利收復5日均線，尾盤收在317.5元，鴻海下午舉行法說會，股價上漲1.8元，重回年線收在81元；自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)擺脫大陸停工陰霾，今日雙雙收紅，收盤為166.5元、155.5元，漲幅4.06%及5.07%；造紙類股多頭士氣如虹，正隆收在24.2元，漲幅3.64%；永豐餘收在13.75元，漲幅度1.48%。

分析師指出，受新冠肺炎影響，上市櫃2月營收表現恐怕差強人意，2月營收即將陸續出爐公布，屆時將回歸個股基本面表現，未來仍需密切留意疫情是否持續擴散，操作上謹慎為宜，IC設計、記憶體、內需股、高股息殖利率等族群不妨注意。

(時報資訊)