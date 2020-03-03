動輒上百 MB 的 App，是否讓你的手機覺得負擔沉重？Facebook 方面宣布，旗下即時通訊平台 Messenger 的 iOS 版本近期完成更新，全面重寫後速度快了 2 倍，程式碼大幅縮減，成功瘦身！使用者將能在登入使用後，感受到新版 Messenger 帶來的飆速體驗。

介紹全新更快、更小的 Meseenger

Facebook 透過官網宣布，他們了解到常被使用者用於與家人、好友對談的即時通訊工具，在可靠性與執行速度的表現至關重要，因此他們全面重寫了 Messenger App，核心程式碼從 170 萬行降低到僅剩 36 萬行，有效減少了 84%，不僅如此執行速度還是過去的 2 倍，安裝容量也僅有過去的 1/4。這項改變將從 iOS 版開始率先推出，而目前 Android 版本仍在優化中，使用者可發揮耐心來等候 Facebook 公布的後續進度。

除了簡化核心程式碼，提升 App 執行速度之外，Messenger 也在使用者介面上翻新，僅保留了聊天室(chat)以及用戶(people)兩個分頁，將原本的「探索」(discover)分頁給移除。在此之前，使用者原本可在 Messenger 的 discover 分頁當中找到企業品牌的聊天機器人(chat bot)或者是品牌的 Messenger 帳號，換言之，在本次的改版中企業品牌服務以及 chat bot 服務重要性已被降低了，目前還不確定這是否是 Facebook Messenger 經營方針轉變的風向。

由於新冠肺炎疫情未歇，Facebook 方面日前已經宣布取消了原定 3 月 9 日至 12 日舉辦的行銷高峰會(Global Marketing Summit)以及預定 5 月 5 日至 6 日在加州聖荷西舉辦的開發者大會。除此之外，Facebook 也已經退出了 MWC(全球行動通訊大會)以及GDC(遊戲開發者大會)。針對 Facebook(桌面版以及App)、WhatsApp、Instagram、Messenger 以及 Oculus 等產品線的年度規劃，原本預計在 F8 大會期間公布，目前則將改為線上與美國當地活動的方式發表。

(中時電子報)